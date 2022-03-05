Пациентка получила почку от незнакомки и обрела в ее лице лучшую подругу

Незнакомка пожертвовала почку для жительницы города Фолс-Черч, штат Вирджиния, США, когда та уже потеряла надежду на пересадку. Как сообщает MSN, донор обрела в лице реципиентки лучшую подругу.

24-летняя студентка недавно переехала из Северной Вирджинии в Новый Орлеан, чтобы учиться в Тулейнском университете. Перед этим она решила помочь тем, кто нуждается в пересадке органов, и стать донором почки. Девушка не смогла найти конкретного человека, которому бы требовалась такая операция, поэтому согласилась на то, чтобы ее орган получил незнакомый пациент, которому срочно нужна пересадка.

За шесть лет до этого Жизель Буэндиа узнала новость, которая изменила ее жизнь. «Мне сообщили, что у меня хроническая болезнь почек на пятой стадии», — рассказала женщина. Буэндиа участвовала в танцевальной группе и работала пекарем. Ей пришлось отказаться от обеих работ, так как состояние ее здоровья быстро ухудшалось. Пациентке была необходима пересадка почки, но родственники не имели возможности пожертвовать ей свои органы. Врачи опасались, что заболевание могло передаваться генетически.

Как и многих других пациентов, Буэндию поместили в очередь на получение донорской почки. Когда начался карантин в 2020 году, женщина потеряла надежду.

После семи лет ожидания ей позвонили и сообщили, что нашли подходящий для нее орган. Операция прошла успешно. «Я проснулась, и одна из медсестер, которые заботились обо мне, принесла мне письмо. Вся моя жизнь изменилась в мгновение ока», — сказала она.

На следующий день после операции Буэндиа встретилась с женщиной, которая пожертвовала ей почку. Они лежали и восстанавливались после операции на одном этаже больницы. «Я сказала ей, что она дала мне новый шанс на жизнь. Для меня это было как второе рождение, потому что я была буквально готова сдаться», — объяснила она. Она подчеркнула, что раньше не верила в судьбу и совпадения, но когда встретила донора, они сразу подружились. «Кажется, мироздание свело нас вместе, чтобы мы стали подругами», — заявила она.

Спустя год после операции женщины до сих пор созваниваются каждую неделю. У Буэндии появились новые цели в жизни: она нашла новую работу и хочет купить родителям дом, так как им пришлось продать старый ради оплаты ее медицинских счетов.

Ранее сообщалось, что девушка бросила учителя из Мексики, который из любви к ней пожертвовал почку для спасения ее матери. Более того, вскоре она вышла замуж за другого мужчину.