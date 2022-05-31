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В Германии рассказали о двойной игре в отношении Украины

Немецкий исследователь Фишер: ФРГ ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ведет двойную игру и делает вид, что помогает Украине. Об этом заявила сотрудник Германского института международных отношений Сабина Фишер, передает издание The Spectator.

Специалист обратила внимание на тот факт, что во время телевизионного обращения к жителям Украины Шольц заявил о поддержке Киева. При этом немецкие власти срывают поставки обещанного вооружения на Украину, отметила она.

Помимо этого, автор материала считает, что торговые отношения с Москвой всегда были приоритетом Берлина. По ее мнению, сейчас власти ФРГ также отдают им предпочтение, в то же время делая вид, что поддерживают Украину в рамках консенсуса ЕС и НАТО. Эксперт подчеркнула, что либо политики Германии положат конец «невыносимому немецкому меркантилизму», либо ЕС ждет распад.

Ранее бригадный генерал бундесвера в отставке Клаус Виттман заявил, что Германия ответственна за провалы украинской армии. По его словам, Россия за последние семь дней значительно развила успех спецоперации. Киев же не может перехватить инициативу, в том числе и из-за срывающихся поставок вооружений.

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Марина Совина
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