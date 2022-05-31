Германию обвинили в провалах украинской армии

Немецкий генерал в отставке Виттман обвинил Германию в провалах украинской армии

Германия ответственна в провалах украинской армии. Об этом в интервью Welt обвинил бригадный генерал бундесвера в отставке Клаус Виттман.

По его словам, Россия за последние семь дней значительно развила успех спецоперации. Киев же не может перехватить инициативу, в том числе и из-за срывающихся поставок вооружений.

Военный допустил, что Берлин уже не столь положительно относится к идее вооружать Украину, и ищет для этого отговорки, одной из которых является якобы необходимость починить технику перед отправкой. «Если бы соответствующие решения были приняты в марте, то танки Leopard, БМП Marder, зенитки Gepard и гаубицы PzH 2000 были бы отремонтированы, обеспечены боеприпасами и уже действовали бы на Украине с обученными экипажами. Если вы действительно чего-то хотите, вы можете это осуществить. А если чего-то не хочешь, всегда найдутся отговорки, оговорки, бюрократические препоны и тому подобное», — указал он.

28 мая стало известно, что правительство Германии снизило до минимума поставки вооружений на Украину за последние девять недель. По данным Welt, власти ФРГ с конца марта не поставляли значительных легких вооружений Киеву. Так, в период с 30 марта по 26 мая Украине от немецких властей было передано всего две партии небольшой техники.

Ранее статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер заявила, что Германия не торопится с поставками оружия Украине, так как страны Запада решили не поставлять на Украину боевые машины пехоты (БМП) и танки. Так она ответила на вопрос, почему ФРГ не отправляет Киеву БМП Marder. До этого правительство Германии ответило Украине отказом, объяснив это тем, что все машины заняты. Однако немецкие журналисты выяснили, что в распоряжении бундесвера есть как минимум 32 неиспользуемые БМП.