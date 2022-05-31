Страны Европы поделили на три группы по отношению к газу из России

Аналитик Демидов допустил отказ Испании от российского газа

К концу мая должно было стать понятно, кто пошел по предложенной Россией схеме оплаты за газ, а кто нет, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что страны Европы поделились на три группы по отношению к покупке российского газа за рубли.

Ранее «Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской Gasterra из-за неоплаты за топливо в рублях. Об этом говорилось в сообщении российской компании.

Кто еще может отказаться от новой схемы

На данный момент, по его словам, уже сформировался определенный пул стран, которые заявили, что они покупают энергоресурсы по новой схеме оплаты, есть пул стран, которые заявили, что они не покупают, а есть пул стран, которые продолжают покупать, но ничего не заявляют по этому поводу. Аналитик допустил, что последние тоже согласились с этой схемой, просто не афишируют свои действия.

Я думаю, что на этом парад закончился и заявлений от больших стран больше не будет. Могут отказаться от поставок только какие-то большие компании, у которых есть возможность перенаправить свои потоки, однако вполне можно ожидать отказ стран, которые закупали минимальный объем — допустим, маленькие доли уходили в Испанию, и Испания может получить газ либо из Алжира, либо из Марокко, либо из США Владимир Демидов международный эксперт рынка ресурсов и энергетики

Альтернативные варианты для Нидерландов

У Нидерландов после остановки поставок газа из России есть три варианта того, откуда брать газ, считает аналитик. «Первый — они продолжат брать газ, но через другие страны, например, Германию, потому как, Германия подписала долгосрочный контракт, и у них есть 20 процентов, которые они могут взять в рамках этого же контракта, и благодаря этим 20 процентам сейчас Германия может стать хабом в Европе, перераспределяя газ», — объяснил он.

Второй вариант подразумевает использование сжиженного газа, так как Голландия является одним из лидеров в Европе по тем его объемам, которые получает, отметил Демидов. Третий вариант — это использование своих месторождений, которых там достаточно.

«Я не думаю, что для них это станет какой-то проблемой. Если не ошибаюсь, эта компания закупала чуть меньше двух миллиардов кубов в год. Кроме того, начинается летний сезон — он не такой теплый в этой стране, чтобы, допустим, тратить очень много электроэнергии на кондиционеры. Пики там начинаются ближе к зиме, поэтому они легко переживут летний период и восстановят все необходимые поставки уже ближе к осени», — заключил аналитик.

В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Схема предполагает открытие покупателем двух счетов (в рублях и евро) в Газпромбанке.