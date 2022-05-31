Названа дата открытия Японии для российских туристов

Посольство Японии: страна откроет границы для российских туристов 10 июня

Япония откроет границы для российских туристов с 10 июня, сообщается на сайте японского посольства в России.

Уточняется, что не ранее чем за 72 часа до вылета путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест. Справка о сдаче анализов должна быть на английском языке с указанием даты и времени взятия, метода диагностики и биоматериала для исследования.

С марта 2022 года японские власти разрешили въезжать в страну владельцам рабочих и учебных сертификатов, а также лицам, которые планируют деловую поездку или посещение родственников.

Ранее, 30 мая, Япония возобновила выдачу всех типов виз россиянам. Помимо стандартного пакета документов заявители обязаны предоставить подтверждение регистрации в системе ERFS, которое готовит японская туристическая компания. Данный документ можно запросить через российского туроператора, у которого приобретается путевка.