Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Япония возобновила выдачу виз российским туристам

АТОР: Япония с 30 мая возобновила выдачу туристических виз россиянам

Фото: Jeremy Bezanger / Unsplash

Япония с 30 мая возобновила выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, на сайте посольства Японии в России обновилась информация об ограничениях на въезд в страну, согласно которой отечественные путешественники смогут приезжать в Японию с туристическими целями.

Уточняется, что для получения визы россияне, помимо стандартного пакета документов, обязаны предоставить подтверждение регистрации в системе ERFS, которое готовит японская туристическая компания. Данный документ можно получить через российского туроператора, у которого приобретается путевка.

Ранее стало известно, что МИД Японии внес Россию в список 98 государств, для граждан которых отменяются все ковидные ограничения на въезд. Теперь соотечественники в составе тургрупп могут приезжать в Японию без сертификатов вакцинации, результатов тестирований и прохождения карантина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Байден отказал в поставке Украине дальнобойных ракет
Дочь рэпера Master P умерла в возрасте 29 лет
Россиянин одним выстрелом обесточил три населенных пункта
Стало известно число задержанных на акции протеста в Ереване
Россия предложит платежи по госдолгу в июне в обход инфраструктуры Запада
Роботы стали заменять людей на производстве
Назван российский город с самым дорогим жильем
Страны Океании отвергли предложенный Китаем пакт по безопасности
ОМОН уничтожил снаряд времен Великой Отечественной войны под Сочи
В Россию экспортируют прошлогоднее зерно из Херсонской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.