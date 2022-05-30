Япония возобновила выдачу виз российским туристам

АТОР: Япония с 30 мая возобновила выдачу туристических виз россиянам

Япония с 30 мая возобновила выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, на сайте посольства Японии в России обновилась информация об ограничениях на въезд в страну, согласно которой отечественные путешественники смогут приезжать в Японию с туристическими целями.

Уточняется, что для получения визы россияне, помимо стандартного пакета документов, обязаны предоставить подтверждение регистрации в системе ERFS, которое готовит японская туристическая компания. Данный документ можно получить через российского туроператора, у которого приобретается путевка.

Ранее стало известно, что МИД Японии внес Россию в список 98 государств, для граждан которых отменяются все ковидные ограничения на въезд. Теперь соотечественники в составе тургрупп могут приезжать в Японию без сертификатов вакцинации, результатов тестирований и прохождения карантина.