Япония отменила все ковидные ограничения на въезд для россиян

МИД Японии: страна отменяет карантинные ограничения для тургрупп из России с 10 июня

С 10 июня российские путешественники в составе тургрупп смогут въезжать в Японию без карантинных требований. Об отмене ковидных ограничений сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованным МИД Японии нововведениям, въезжать в страну могут только организованные путешественники. При этом на руководителе тургруппы лежит обязанность следить за соблюдением участниками группы требований эпидемиологического контроля.

Кроме того, все страны мира разделены на три группы — синюю, желтую и красную — в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. В первую группу вошли государства с наименьшим риском заражения коронавирусом, во вторую и третью — страны с более высоким уровнем заболеваемости.

Так, для организованных путешественников из синей зоны, куда вошли 98 стран, включая Россию, США и Китай, никаких ограничений установлено не будет — при въезде в страну туристам не нужно предъявлять сертификаты вакцинации, результаты тестирований, а также проходить карантин.

Прибывающие из желтой группы, куда вошли 99 стран, в том числе Индия, Вьетнам, Украина и Белоруссия, обязаны для освобождения от трехдневного карантина предоставить сертификат о вакцинации препаратами, одобренными в Японии. Для въезжающих из красной группы, в которой находятся Пакистан, Сьерра-Леоне, Фиджи и Албания, прохождение карантина является обязательным условием пребывания в стране.

Ранее стало известно, что с 1 июня власти Германии также решили смягчить правила въезда в страну. Так, планируется освободить иностранных отдыхающих от предъявления сертификатов вакцинации, результатов ПЦР-теста или справок о перенесенном заболевании.