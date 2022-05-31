Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Против напавших на российского журналиста возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили дело после нападения на журналиста российского издания SOTA Иванова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Уголовное дело возбуждено после нападения на журналиста российского издания SOTA (его учредительница Александра Айнбиндер внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и сотрудника пресс-службы фракции «Яблока» Петра Иванова. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Отмечается, что в связи с избиением корреспондента SOTA в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции согласились, что вероятной причиной нападения стала деятельность Иванова.

По информации издания, инцидент рассматривают по двум пунктам части 2 статьи 115 УК РФ — легкий вред здоровью, причиненный из хулиганских побуждений или в связи со служебной деятельностью потерпевшего и выполнением им общественного долга.

О том, что на корреспондента издания SOTA напали неизвестные, сообщалось 31 мая. Двое мужчин повалили журналиста на землю и избили. Они также сфотографировали его и спросили: «Будешь еще ***** [ерунду] творить?» После этого они скрылись. Иванов был доставлен на скорой помощи в Мариинскую больницу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Греция поставит Украине танки советского образца
Россияне признались в готовности влезть в долги ради отпуска
В Петербурге иномарка на большой скорости сбила велосипедиста и попала на видео
Видео кричащего от боли на эпиляции мужчины прославило его в сети
Пластический хирург назвала самые популярные способы изменения формы губ
Россиянин забил до смерти не покормившую трехлетнего сына сожительницу
В США заявили о возможности передать Украине РСЗО с дальнобойными ракетами
Против напавших на российского журналиста возбудили уголовное дело
Евросоюз сократит экспорт нефти из России на 92 процента
Нарколог сравнил вред от обычных сигарет и электронных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.