Против напавших на российского журналиста возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили дело после нападения на журналиста российского издания SOTA Иванова

Уголовное дело возбуждено после нападения на журналиста российского издания SOTA (его учредительница Александра Айнбиндер внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и сотрудника пресс-службы фракции «Яблока» Петра Иванова. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Отмечается, что в связи с избиением корреспондента SOTA в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции согласились, что вероятной причиной нападения стала деятельность Иванова.

По информации издания, инцидент рассматривают по двум пунктам части 2 статьи 115 УК РФ — легкий вред здоровью, причиненный из хулиганских побуждений или в связи со служебной деятельностью потерпевшего и выполнением им общественного долга.

О том, что на корреспондента издания SOTA напали неизвестные, сообщалось 31 мая. Двое мужчин повалили журналиста на землю и избили. Они также сфотографировали его и спросили: «Будешь еще ***** [ерунду] творить?» После этого они скрылись. Иванов был доставлен на скорой помощи в Мариинскую больницу.