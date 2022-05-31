В Санкт-Петербурге избили российского журналиста

В Петербурге избили журналиста SOTA и сотрудника пресс-службы «Яблока» Петра Иванова

В Санкт-Петербурге неизвестные напали на журналиста российского издания SOTA (его учредительница Александра Айнбиндер внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) и сотрудника пресс-службы фракции «Яблока» Петра Иванова. Об этом пишет РБК.

Двое мужчин повалили журналиста на землю и избили. Они также сфотографировали Иванова и спросили: «Будешь еще ***** [ерунду] творить?», после чего скрылись. Иванов был доставлен на скорой помощи в Мариинскую больницу.

Telegram-канал петербургского «Яблока» уточнил, что в руках у нападавших был флакон с зеленой жидкостью, но они не успели облить журналиста. Уточняется, что инцидент произошел рядом с домом Иванова поздно вечером в понедельник, 30 мая.

Также отмечается, что журналист связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. В «Яблоке» заявили, что депутаты фракции намерены обратиться в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении нападавших.

Ранее неизвестные напали на главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Недоброжелатели облили его масляной краской с ацетоном в поезде. В результате Муратов получил ожог глаз и конъюнктивы.