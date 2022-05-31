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Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

Глава Чечни Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка

Фото: Михаил Суслов / «Коммерсантъ»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные и Народная милиция Луганской народной республики полностью завершили зачистку города Северодонецка от украинских сил. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Воинами из Чеченской Республики совместно с Народной милицией ЛНР и другими российскими силовыми подразделениями завершена тотальная зачистка Северодонецка», — сообщил он.

По словам Кадырова, жилой сектор города находится под полным контролем российских Вооруженных сил, а бойцы перешли к более тщательной проверке промышленных зон.

29 мая в Луганской народной республике сообщили, что подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России отбили украинские силы перед Северодонецком и заняли плацдарм на территории города.

Позднее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинские военные планируют выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями.

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Марина Совина
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