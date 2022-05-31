В ЛНР рассказали о планах ВСУ выйти из Северодонецка с заложниками

Посол ЛНР Мирошник заявил о планах ВСУ уйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями

Украинские военные планируют выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями. Об этом в своем Telegram-канале сообщил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Как рассказал посол, людям, которые находятся в убежищах химкомбината «Азот», киевские силовики дали команду собирать вещи и готовиться к эвакуации. «Боевики собираются захватить заложников на территории комбината и под их прикрытием покинуть Северодонецк, оставив только резервные силы для прикрытия отхода», — заявил Мирошник.

По его мнению, мирным жителям на «Азоте» необходимо избежать эвакуации и уйти в другие места, где можно спрятаться.

29 мая сообщалось, что силы ЛНР при поддержке Вооруженных сил (ВС) России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм.