Украинские военные попытались прорвать линию обороны и потерпели поражение

Украинская армия предприняла две попытки прорвать линию обороны в Херсонской области

Украинская армия предприняла две попытки прорвать линию обороны в Херсонской области, однако потерпела поражение. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери», — сказал он, добавив, что военные пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области.

Кроме того, по его словам, около 70 военных Украины остались убитыми на поле боя после попыток прорваться в Херсонскую область.

Ранее сообщалось, что силы Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил (ВС) России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм.