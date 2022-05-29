Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке

Силы ЛНР вклинились в линию обороны украинских войск и заняли плацдарм в Северодонецке

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Силы Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил (ВС) России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в Telegram-канале ведомства.

«Отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех», — заявил он в видео.

По данным РИА Новости, украинские военные бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль Северодонецка российскими войсками и войсками ЛНР. Он отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Страны Евросоюза не смогли договориться об эмбарго на российскую нефть
Российский сенатор назвал единственную удерживающую ВСУ от капитуляции вещь
Лавров заявил об открытости Путина для диалога
Лавров ответил на вопрос о вмешательстве России в судьбу ДНР и ЛНР
Лавров напомнил о требованиях России к Украине в ходе спецоперации
Лавров объяснил необходимость спецоперации на Украине
Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке
Украинский военный рассказал об убийстве пленного в Мариуполе
Шольц рассказал об отношении германского бизнеса к санкциям против России
Терапевт рассказал о вероятности заразиться инфекцией в больницах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.