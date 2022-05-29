Силы ЛНР заняли плацдарм в Северодонецке

Силы ЛНР вклинились в линию обороны украинских войск и заняли плацдарм в Северодонецке

Силы Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Вооруженных сил (ВС) России вклинились в линию обороны украинских войск в Северодонецке и заняли плацдарм. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко в Telegram-канале ведомства.

«Отбили противника перед Северодонецком, непосредственно заняли плацдарм на территории города, откуда продолжают развивать успех», — заявил он в видео.

По данным РИА Новости, украинские военные бьют по жилым районам, которые ранее сами покинули.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль Северодонецка российскими войсками и войсками ЛНР. Он отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».