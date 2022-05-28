Российские войска взяли под контроль Северодонецк

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии Северодонецка подконтроль российских войск и сил ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о взятии под контроль города Северодонецка российскими войсками и войсками Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает Рамзан Кадыров глава Чеченской республики

Кадыров отметил, что изначально планировалось взять Северодонецк за неделю, но сегодня он «внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня». В результате, по словам Кадырова, «бойцы справились еще быстрее — за три часа».

Ситуация вокруг Северодонецка

Ранее Кадыров сообщал, что добровольцы из Чеченской Республики взяли под контроль всю линию соприкосновения в Северодонецке. По его словам, российские войска освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также, по словам офицера Народной милиции (НМ) ЛНР Андрея Марочко, под контроль был взят ключевой для ВСУ мост между Северодонецком и Лисичанском. Как отмечал Марочко, это единственный способ прохода тяжелой техники ВСУ в этом районе.

Пути сообщения между Северодонецком и Лисичанском у украинских войск отсутствуют, поскольку мы контролируем <...> мост, где можно было проехать на большой тяжелой технике военной Андрей Марочко офицер Народной милиции (НМ) ЛНР

Марочко также рассказал, что силы ЛНР и российская армия полностью отрезали украинским военным пути для отступления с территории региона. ВСУ фактически находятся в окружении, отметил он.

Подконтрольные территории

В субботу, 28 мая, российские военные взяли под контроль город Красный Лиман в Донецкой области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Эту информацию также подтвердили Вооруженные силы Украины. Отмечается, что взятие этого населенного пункта открыло российским войскам дорогу на Славянск, где в 2014 году началось вооруженное восстание против Киева.

О начале штурма Красного Лимана говорил глава республики Денис Пушилин 24 мая. В тот же день шаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии Светлодарска под оперативный контроль.

Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что это вывешено на здании Светлодарской администрации, я вам подтверждаю Игорь Захаревич мэр Дебальцева

Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево. Здесь находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. В 2014 году город ненадолго перешел под контроль ополчения ДНР, однако вскоре был занят украинской армией.

Помимо этого, стало известно о завершении разминирование порта Мариуполя. По словам начальника Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева, его акваторией могут безопасно пользоваться гражданские суда.

Бои и оценки

Секретарь Cовета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал несколько недель очень трудных боев в Донбассе.

У врага все еще есть много оружия. Следующие несколько недель будут очень трудными Алексей Данилов секретарь Cовета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины

В свою очередь, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что специальная военная операция в Донбассе в ближайшее время ускорится.

Мы видим участившиеся ситуации, когда противник или просто отступает, или просто сдается в плен. Сдача в плен легендарного в понимании украинского режима полка «Азов», конечно, играет решающую роль Денис Пушилин глава Донецкой народной республики

По словам заместителя начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуарда Басурина, в настоящее время самые активные боевые действия ведутся на севере Донецкой республики. По его оценке, там наблюдается самое серьезное продвижение войск ДНР. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены сдавать некоторые населенные пункты без боя и уходить в сторону Артемовска и Славянска, добавил он.