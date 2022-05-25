В ДНР назвали район самых активных боевых действий

Басурин заявил, что самые активные боевые действия ведутся на севере ДНР

В настоящее время самые активные боевые действия ведутся на севере Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС в среду, 25 мая.

По данным представителя ДНР, в названном районе также происходит и самое серьезное продвижение войск республики.

Ранее 25 мая Басурин рассказал, что силы ДНР используют на авдеевском направлении тактику малых котлов. По его словам, в рамках этой тактики части украинских войск изолируются от какой-либо помощи и снабжения, после чего с ними проводится «методичная работа, как психологическая, информационная, так и военная».