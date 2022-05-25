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В ДНР рассказали о тактике малых котлов под Авдеевкой

Басурин заявил об использовании силами ДНР тактики малых котлов на авдеевском направлении
Эдуард Басурин

Эдуард Басурин. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики (ДНР) используют на авдеевском направлении тактику малых котлов. Об этом замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире Первого канала.

Он пояснил, что под этой тактикой подразумевается изоляция части украинских войск от какой-либо помощи и снабжения, после чего с ними проводится «методичная работа, как психологическая, информационная, так и военная».

«Потому что, я еще раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а еще и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать», — добавил Басурин.

Ранее замначальника управления НМ ДНР сообщил, что подразделения республики не намерены заходить в Авдеевку. По его словам, они планируют полностью блокировать город и уже после этого разбираться с ситуацией внутри населенного пункта.

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Алевтина Запольская
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