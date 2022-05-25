В ДНР рассказали о тактике малых котлов под Авдеевкой
Силы Донецкой народной республики (ДНР) используют на авдеевском направлении тактику малых котлов. Об этом замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире Первого канала.
Он пояснил, что под этой тактикой подразумевается изоляция части украинских войск от какой-либо помощи и снабжения, после чего с ними проводится «методичная работа, как психологическая, информационная, так и военная».
«Потому что, я еще раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а еще и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать», — добавил Басурин.
Ранее замначальника управления НМ ДНР сообщил, что подразделения республики не намерены заходить в Авдеевку. По его словам, они планируют полностью блокировать город и уже после этого разбираться с ситуацией внутри населенного пункта.