В ДНР рассказали о тактике малых котлов под Авдеевкой

Басурин заявил об использовании силами ДНР тактики малых котлов на авдеевском направлении

Силы Донецкой народной республики (ДНР) используют на авдеевском направлении тактику малых котлов. Об этом замначальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин заявил в эфире Первого канала.

Он пояснил, что под этой тактикой подразумевается изоляция части украинских войск от какой-либо помощи и снабжения, после чего с ними проводится «методичная работа, как психологическая, информационная, так и военная».

«Потому что, я еще раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы как можно больше жизней сохранилось, не только украинских военных, а еще и гражданского населения, нам с ними потом жить и работать», — добавил Басурин.

Ранее замначальника управления НМ ДНР сообщил, что подразделения республики не намерены заходить в Авдеевку. По его словам, они планируют полностью блокировать город и уже после этого разбираться с ситуацией внутри населенного пункта.