В ДНР установили оперативный контроль над Светлодарском

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о взятии Светлодарска под оперативный контроль

Народная милиция ДНР и ЛНР при поддержке российской армии установила оперативный контроль над городом Светлодарском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.

Как утверждают представители ведомства, в городе до сих пор остаются военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Продолжается зачистка вражеского элемента», — говорится в сообщении штаба.

Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево. Здесь находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. В 2014 году город непродолжительное время находился под контролем ополчения, однако ВСУ сумели выбить его защитников.

О взятии Светлодарска ранее сообщил мэр Дебальцево Игорь Захаревич. По его словам, над городской администрацией уже развевается российский триколор.

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