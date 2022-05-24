В ДНР установили оперативный контроль над Светлодарском
Народная милиция ДНР и ЛНР при поддержке российской армии установила оперативный контроль над городом Светлодарском. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны ДНР.
Как утверждают представители ведомства, в городе до сих пор остаются военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Продолжается зачистка вражеского элемента», — говорится в сообщении штаба.
Светлодарск расположен в 18 километрах от Дебальцево. Здесь находится одна из крупнейших в Европе тепловых электростанций — Углегорская ТЭС. В 2014 году город непродолжительное время находился под контролем ополчения, однако ВСУ сумели выбить его защитников.
О взятии Светлодарска ранее сообщил мэр Дебальцево Игорь Захаревич. По его словам, над городской администрацией уже развевается российский триколор.