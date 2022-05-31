В Эстонии оценили сложность введения новых санкций против России

Премьер Эстонии Каллас заявила, что вводить новые санкции против России будет сложнее

Европейскому союзу (ЕС) будет все сложнее вводить новые санкции против России. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказалась перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

Она оценила сложность введения Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении Москвы и указала на то, что санкции стали затрагивать страны самого ЕС. «Договориться о любых новых санкциях будет гораздо сложнее. До сих пор они наносили урон России, но теперь они также затрагивают европейцев. Политически принимать такие решения гораздо сложнее», — пояснила Каллас.

Премьер также предложила приступить к обсуждению седьмого пакета санкций против России после согласования шестого, однако в то же время усомнилась, что туда получится включить запрет на поставки российского газа.

Ранее Каллас призвала лидеров западных стран перестать звонить президенту РФ Владимиру Путину для урегулирования вооруженного конфликта на территории Украины. «Он чувствует себя в центре внимания, потому что все хотят разговаривать с ним. Но что мы получаем от этого? Я не вижу никаких результатов», — заявила премьер.