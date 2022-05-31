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Украденные у российского коллекционера картины оценили в 126 миллионов рублей

Украденные у Натанова картины Кандинского и Малевича оценили в 126 миллионов рублей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Картины, украденные из частной коллекции Эдика Натанова, оценили в 126 миллионов рублей (около двух миллионов долларов). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на коллекционера Владимира Богданова.

Так, стоимость рисунков Эль Лисицкого, по оценкам Богданова, достигает 18,9 миллиона рублей (около 300 тысяч долларов). Графика Николая Суетина предположительно стоит 5,04 миллиона рублей (около 80 тысяч долларов), а рисунок Казимира Малевича — 7,56 миллиона рублей (около 120 тысяч долларов). Самой дорогой украденной работой стала картина Василия Кандинского — ее цена стартует от 75,6 миллиона рублей (около 1,2 миллиона долларов). Рисунок Любови Поповой коллекционер оценил в 9,45 миллиона рублей (150 тысяч долларов), чуть меньше стоит картина Самуила Адливанкина — 6,3 миллиона рублей (около 100 тысяч долларов).

Ранее сообщалось, что у коллекционера Эдика Натанова украли картины Кандинского, Малевича и Суетина. Покупатель полотен пропал, не заплатив за них деньги.

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Дениза Мацаева
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