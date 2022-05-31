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У коллекционера украли картины Кандинского и Малевича за 12,6 миллиона рублей

Коллекционер Натанов сообщил о краже работ художников стоимостью 12,6 миллиона рублей

Фото: Telegram-канал Baza

Владелец частной коллекции картин русских художников Эдик Натанов заявил о краже работ Василия Кандинского, Казимира Малевича и Николая Суетина. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

В коллекции Эдика Натанова насчитывается свыше 50 картин известных русских художников, доставшихся ему в наследство. Как сообщает издание, мужчина захотел продать часть полотен, чтобы получить средства для покупки квартиры.

Заключить сделку Натанов решил со своим знакомым, неким Иваном Сотовым. За пять картин Кандинского, Малевича и Суетина коллекционер должен был получить 200 тысяч долларов (около 12,6 миллиона рублей). В начале мая Натанов передал картины своему знакомому, взяв с него расписку в получении денежных средств. После этого Сотов исчез.

По факту случившегося Натанов обратился в полицию.

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Дениза Мацаева
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