У коллекционера украли картины Кандинского и Малевича за 12,6 миллиона рублей

Коллекционер Натанов сообщил о краже работ художников стоимостью 12,6 миллиона рублей

Владелец частной коллекции картин русских художников Эдик Натанов заявил о краже работ Василия Кандинского, Казимира Малевича и Николая Суетина. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

В коллекции Эдика Натанова насчитывается свыше 50 картин известных русских художников, доставшихся ему в наследство. Как сообщает издание, мужчина захотел продать часть полотен, чтобы получить средства для покупки квартиры.

Заключить сделку Натанов решил со своим знакомым, неким Иваном Сотовым. За пять картин Кандинского, Малевича и Суетина коллекционер должен был получить 200 тысяч долларов (около 12,6 миллиона рублей). В начале мая Натанов передал картины своему знакомому, взяв с него расписку в получении денежных средств. После этого Сотов исчез.

По факту случившегося Натанов обратился в полицию.

Ранее стало известно, что Лувр подаст в суд на бросившего торт в полотно «Мона Лиза» кисти Леонардо да Винчи.