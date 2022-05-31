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Лувр подаст в суд на бросившего торт в «Мону Лизу»

Le Parisien сообщила, что Лувр подаст иск против вандала, бросившего торт в «Мону Лизу»

Фото: Twitter / @klevisl007 / Reuters

Художественный музей Лувр подаст иск против посетителя, бросившего торт в картину итальянского художника Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Об этом сообщила газета Le Parisien.

Как сообщает издание, в настоящий момент 24-летний вандал находится в психиатрической больнице. Врачам предстоит определить, возможен ли по медицинским показаниям его арест.

Об инциденте стало известно утром 30 мая. Нападавший посетил художественный музей в парике и на инвалидной коляске. В начале он попытался разбить пуленепробиваемое стекло, защищающее полотно, а затем бросил в картину торт и рассыпал по полу лепестки роз. Свой поступок мужчина объяснил попыткой защитить мир.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту произошедшего.

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Ксения Назарова
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