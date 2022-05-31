Попавшим под санкции компаниям разрешат не избирать совет директоров

Мишустин предложил разрешить компаниям под санкциями не избирать совет директоров

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским компаниям, попавшим под санкции, могут разрешить не избирать совет директоров. Правительство также предлагает продлить условия по обратному выкупу акций еще на два года, пишет «Коммерсантъ».

Мишустин прогнозирует, что стабилизация на российском фондовом рынке наступит в течение двух лет. Основной целью он назвал «наполнение экономики ликвидностью, помощь развитию инвестиционного процесса». Власти также предлагают в ряде случаев сохранять полномочия совета директоров без переизбрания, запустить единую систему мониторинга программ льготного кредитования.

Ранее сообщалось, что в России введут мораторий на банкротство компаний и граждан сроком на шесть месяцев. Впервые такая мера была опробована в 2020 году во время пандемии COVID-19. Тогда правительство воспользовалось правом вводить запрет в «исключительных случаях».

По закону компании, на которые распространится действие моратория, не смогут выплачивать дивиденды и другими способами распределять прибыль, в том числе через процедуру обратного выкупа акций.