Российский генерал заявил о симметричном ответе на вступление Финляндии в НАТО

Генерал Картаполов заявил о симметричном ответе России на вступление Финляндии в НАТО

Вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО может в негативном ключе повлиять на безопасность России, а потому руководству страны придется прибегнуть к симметричному ответу. Об этом ИА SM News рассказал глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Офицер уточнил, что у России нет сухопутных границ со Швецией, но если эта страна разрешит размещать странам альянса свои военные базы, то количество угроз существенно растет.

«Одно дело, когда стратегические бомбардировщики типа B-52 или B-1 базируются на территории США или Великобритании. Другое — когда будут сидеть на территории Швеции. Подлетное время сократится, а способности авиации — увеличатся», — подчеркнул Картаполов.

Что касается Финляндии, то у нее есть сухопутная граница с Россией протяженностью 1247 километров. Большая часть этих территорий находится в Карелии, Мурманской и Ленинградской областях.

«Если финны допустят на своей территории размещение воинских контингентов стран НАТО, в том числе и на этих участках, то мы будем вынуждены реагировать. В любом случае будем реагировать. Ответ будет комплексным и симметричным», — заявил офицер.

Ранее старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта в США Эмма Эшфорд заявила, что протяженная граница Финляндии с Россией станет «стратегическим кошмаром» для НАТО из-за количества потенциальных угроз.