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В США рассказали о «стратегическом кошмаре» для НАТО из-за вступления Финляндии

Исследователь Эшфорд: граница Финляндии с Россией станет стратегическим кошмаром для НАТО

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Протяженная граница Финляндии с Россией станет «стратегическим кошмаром» для НАТО. Об этом написала в статье для Bloomberg старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд.

По ее словам, лидеры США и НАТО, рассчитывая нанести урон России, не учитывают издержки от вступления новых стран в альянс. Эксперт объяснила, что есть всего два плюса присоединения Швеции и Финляндии к НАТО: символический, который заключается в демонстрации солидарности, и технический, связанный с тем, что вхождение скандинавских стран в альянс теснее увяжется с их членством в ЕС. В других же отношениях это вопрос сложный и тревожный, считает она.

Помимо этого, специалист добавила, что с точки зрения всего НАТО — и особенно США — выгода уже не является столь очевидной. При этом если шведская территория еще может принести стратегическую выгоду НАТО из-за большего контроля над Балтийским морем, то 1,3 тысячи километром общей границы Финляндии и России, открытой доя различных угроз, представляют собой «сущий кошмар», рассказала исследователь.

Ранее политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани предупредил, что дальнейшая экспансия НАТО будет иметь катастрофические последствия для глобальной экономики. По его словам, Россия понимает, что стратегия НАТО направлена на создание напряженности на восточном фланге. Политолог подчеркнул, что подобная политика приведет к дестабилизации не только на региональном, но и на общеевропейском уровне.

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Марина Совина
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