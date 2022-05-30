В Италии предупредили о катастрофических последствиях экспансии НАТО

Политолог Грациани заявил о катастрофических последствиях экспансии НАТО для экономики

Дальнейшая экспансия НАТО будет иметь катастрофические последствия для глобальной экономики. Об этом в комментарии «Ленте.ру» предупредил политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани.

По его словам, Россия понимает, что стратегия НАТО направлена на создание напряженности на восточном фланге. Политолог подчеркнул, что подобная политика приведет к дестабилизации не только на региональном, но и на общеевропейском уровне.

Ранее стало известно, что Финляндия собирается разместить 64 истребителя F-35 в 150 километрах от российской границы. Сообщалось, что финское Минобороны планирует расположить боевые самолеты в городе Рованиеми. Утверждается, что такое решение на фоне подготовки Финляндии к вступлению в НАТО будет свидетельствовать о конфронтации с Россией.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Позже стало известно, что две североевропейские страны также примут участие в саммите НАТО в Мадриде в конце июня.