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Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире в Брюсселе

Представители Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом пишет Reuters.

Ратификация договора о вступлении может занять вплоть до года, заявили финские и шведские дипломаты.

В частности, проблемы с одобрением вступления Стокгольма и Хельсинки в НАТО могут возникнуть со стороны Анкары. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не поддержит этот шаг, поскольку не может принять в альянс государства, наложившие санкции на Анкару и укрывающие там террористов (речь о членах Рабочей партии Курдистана и ряда других группировок, которые Турция считает террористическими — прим. «Лента.ру»).

Президент Финляндии Саули Ниинисте выразил надежду, что разногласия получится уладить «с помощью конструктивных переговоров».

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Виктория Кондратьева
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