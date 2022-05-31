Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Крыму пройдет фестиваль детского творчества «Здравствуй, лето!»

В Ливадийском дворце-музее 1 июня пройдет ежегодный фестиваль детского творчества

Фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма Республики Крым

В Ливадийском дворце-музее в Крыму состоится ежегодный фестиваль детского творчества «Здравствуй, лето!», на котором выступят лучшие коллективы Ялты. Об этом пишет KP.RU.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня с 11 утра до 14 часов дня. На фестивале дети смогут продемонстрировать свои таланты в танцах и рисовании.

Кроме того, для посетителей организуют мастер-класс по японскому модульному оригами. Также жители и гости региона смогут посетить новую выставку «Царские куклы и игрушки».

Ранее, 29 мая, в Башкортостане стартовал 10-й молодежный литературный фестиваль «КоРифеи», который каждый год становится центром притяжения для множества писателей, художников, артистов и музыкантов. В этом году мероприятие открыли семинары журнала «Бельские просторы».

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о подрыве емкости с химикатами в Северодонецке
Российский стилист назвал рабочие комбинезоны новым трендом
Раскрыта загадка невосприимчивости к лечению астмы
Названа дата открытия Японии для российских туристов
Боевиков ИГ осудили на 20 лет за подготовку терактов в Ингушетии
Названы города России с существенным снижением спроса на новостройки
Российский стилист назвала вышедшую из моды летнюю одежду
Реаниматолог перечислил симптомы инфаркта миокарда
Россиянину дали пожизненный срок за зарезанную сожительницу и двух ее детей
Остеопат подсказал способ избежать боли в шее после работы за компьютером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.