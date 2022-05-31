В Крыму пройдет фестиваль детского творчества «Здравствуй, лето!»

В Ливадийском дворце-музее 1 июня пройдет ежегодный фестиваль детского творчества

В Ливадийском дворце-музее в Крыму состоится ежегодный фестиваль детского творчества «Здравствуй, лето!», на котором выступят лучшие коллективы Ялты. Об этом пишет KP.RU.

Мероприятие, приуроченное к Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня с 11 утра до 14 часов дня. На фестивале дети смогут продемонстрировать свои таланты в танцах и рисовании.

Кроме того, для посетителей организуют мастер-класс по японскому модульному оригами. Также жители и гости региона смогут посетить новую выставку «Царские куклы и игрушки».

Ранее, 29 мая, в Башкортостане стартовал 10-й молодежный литературный фестиваль «КоРифеи», который каждый год становится центром притяжения для множества писателей, художников, артистов и музыкантов. В этом году мероприятие открыли семинары журнала «Бельские просторы».