В Башкортостане стартовал литературный фестиваль

Молодежный литературный фестиваль «КоРифеи» стартовал в Уфе 29 мая

В столице Башкортостана в воскресенье, 29 мая, стартовал 10-ый Молодежный литературный фестиваль «КоРифеи». Как уточняет агентство «Башинформ», мероприятие каждый год становится центром притяжения для множества писателей, художников, артистов и музыкантов.

В этом году фестиваль открыли семинары журнала «Бельские просторы». Сотрудники редакции и авторы издания провели весь день на территории молодежного пространства «Йешлек хаус», работая с текстами юных авторов из Уфы, Стерлитамака, Благовещенского, и других городов. Лучшие работы участников семинаров рекомендовали на Всероссийские совещания молодых литераторов Союза писателей России, лучшие работы планируют опубликовать в отечественных литературных журналах.

30 мая запланированные в рамках фестиваля мероприятия будут параллельно проходить в Уфе и Белорецке. 31 мая, после лекционной части программы, гости фестиваля смогут первый в России литературный импровизационный Stand Up проект «Не книжная фактура». 1 июня «взрослую» программу фестиваля завершит гала-концерт «Тридцать второе мая!», который состоится на сцене уфимского клуба «Дом печати».

Отмечается, что фестиваль «КоРифеи» проводится в Башкирии с 2015 года, в некоторые года его проводили дважды. Участие в мероприятии, согласно традиции, принимают не только молодые писатели, художники и музыканты, но и учителя-словесники и преподаватели-филологи, ученые, издатели детской книги, педагоги и библиотекари.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане прошел фестиваль «Славяне XXI века», посвященный дню славянской письменности и культуры. Гости фестиваля смогли не только оценить выступления местных творческих коллективов и солистов, но и осмотреть подготовленные участниками мероприятия брендовые стенды с народными костюмами и предметами быта, ознакомиться с интерактивной выставкой, поучаствовать в литературно-театральном квесте и побывать на мастер-классах по народным промыслам, где у них была возможность попробовать смастерить тряпичную куклу, расписать кухонную утварь, научиться плести кружева и ткать ковры.