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В Башкирии прошел фестиваль «Славяне XXI века»

Фестиваль «Славяне XXI века» прошел в уфимском культурном центре Арт-квадрат

Фото: Министерство культуры Республики Башкортостан

В Башкирии 28 мая прошел республиканский фестиваль «Славяне XXI века», посвященный дню славянской письменности и культуры. Как уточняет пресс-служба Минкульта РБ, культурное мероприятие сотоялось в культурном центре Арт-квадрат в Уфе.

Гости фестиваля смогли не только оценить выступления местных творческих коллективов и солистов, но и осмотреть подготовленные участниками мероприятия брендовые стенды с народными костюмами и предметами быта, ознакомиться с интерактивной выставкой, поучаствовать в литературно-театральном квесте и побывать на мастер-классах по народным промыслам, где у них была возможность попробовать создать тряпичную куклу, расписать кухонную утварь, научиться плести кружева и ткать ковры.

Обращаясь к присутствующим, первый замминистра Минкульта республики Наталья Лапшина поздравила их с праздником и уточнила, что фестиваль проводится уже во второй раз. Она также поблагодарила организаторов и участников фестиваля. «Мы действительно богатая республика, у нас проживают представители более 160 национальностей, и культура каждого народа – это основа патриотизма, основа любви к своей Родине», — добавила она.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие национально-культурные центры Дома дружбы народов РБ и коллективы из Архангельского, Благовещенского, Белокатайского, Белебеевского, Бирского, Дуванского, Иглинского, Краснокамского, Стерлитамакского, Уфимского районов, а также из городов Кумертау и Октябрьский.

Ранее сообщалось, что самый массовый хоровод в национальных костюмах устроят в Новокузнецке. Уточнялость, что II Международный шахтерский Сабантуй пройдет в конце июня.

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Варвара Кошечкина
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