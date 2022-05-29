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Самый массовый хоровод в национальных костюмах устроят в Новокузнецке

В Новокузнецке на сабантуе проведут самый массовый хоровод в национальных костюмах

Фото: Администрация правительства Кузбасса

В Новокузнецке в конце июня пройдет II Международный шахтерский Сабантуй, в ходе которого участники устроят самый массовый хоровод в национальных костюмах. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на пресс-службу правительства Кемеровской области.

Как отмечается, мероприятие пройдет 26 июня сразу на двух площадках — на Театральной площади Новокузнецкого драматического театра и в парке «Сад металлургов». Всего к рекордному хороводу присоединятся 1100 человек.

Помимо хоровода, в этот день будет организовано шествие делегаций шахтеров из разных российских регионов, Донецкой народной республики и Казахстана, а также выступления творческих коллективов из Кузбасса и Татарстана.

Кроме того, на площадках пройдут соревнования по национальной борьбе корэш, фестиваль блюд традиционной кухни, выставки национальных подворий и изделий декоративно-прикладного творчества. Также организаторы подготовят специальные активности для детей в рамках детского сабантуя.

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Варвара Кошечкина
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