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Известный коллекционер пропал в Москве

Известный коллекционер почтовых открыток Павел Цуканов пропал в Москве

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Известный коллекционер Павел Цуканов, который занимался сбором и изучением почтовых открыток, пропал в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина перестал выходить на связь еще 23 мая. В свою очередь, соседи коллекционера заявили, что не видели его около недели.

Кроме того, известно, что Цуканов планировал съездить в Измайловский вернисаж. На данный момент проводятся поиски мужчины.

Павел Цуканов более 50 лет собирает и изучает почтовые открытки. Он также является одним из основателей Музея открытки при Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства. На его счету Патриаршая грамота «За выставку пасхальных открыток» и медаль «За выдающийся вклад в развитие коллекционного дела в России». Кроме того, Цуканов провел более 100 тематических выставок, а также принимал участие в съемках документального фильма.

Ранее стало известно об исчезновении бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Позднее тело Ялунина обнаружили водолазы в Москве-реке в 200 метрах от места, где он провалился под лед.

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Никита Абрамов
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