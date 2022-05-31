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В Верхней Балкарии после реконструкции открыли старинную мечеть

Старинная мечеть открылась в селе Мухол, Верхняя Балкария, после длительной реконструкции

Кадр: «Россия 1»

Старинная мечеть открылась в Верхней Балкарии после длительной реконструкции. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, капитальный ремонт храма, расположенного в селе Мухол, длился более трех лет. Известно, что восстановлением молельного дома занимался житель республики Керим Гадиев, который активно принимал участие в строительных работах.

Согласно материалу, первоначально мечеть в населенном пункте возвел в 1909 году просветитель и религиозный деятель Локман Асанов, а в 2018 году представители рода Асановых решили восстановить старинную постройку и обратились за помощью к Гадиеву. В честь открытия мечети в ней совершили джума-намаз сотни верующих из разных городов страны.

В мае в Севастополе захотели восстановить храм Святого Иоанна Воина, который был заложен в 1913 году. По словам благочинного Севастопольского округа Сергия Халюты, строение является последним храмом, построенным в городе до революции.

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Майя Пономаренко
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