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Фестиваль театров малых городов России стартовал на Урале

В Нижнем Тагиле 30 мая открылся фестиваль театров малых городов России

Фото: Pixabay

Фестиваль театров малых городов России стартовал 30 мая в Нижнем Тагиле Свердловской области. Как уточняет ТАСС, в культурном мероприятии приняли участие около 20 творческих коллективов из разных уголков страны.

Фестиваль, который объединяет конкурсный и образовательный блоки, продлится до 5 июня. В эти дни участники фестиваля представят восемь спектаклей большой формы, и еще восемь — малой. Победителей назовет специальное жюри, включающее ведущих российских театральных деятелей и критиков.

Кроме того, планируется провести внеконкурсные показы, ряд мастер-классов и тренингов, а также встреч с известными культурными деятелями.

Агентство указывает, что фестиваль проводится на ежегодной основе с 2010 года. Первой культурное мероприятие приняла Москва, затем были Лысьва, Балаково, Пятигорск, Коломна, Зарайск и Дубна.

Ранее стало известно, что в Красноярске пройдет II Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICIA».

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Варвара Кошечкина
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