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Мурашко назвал долю курильщиков в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что распространенность курения в России снизилась до 20,3%

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал долю курильщиков в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, распространенность курения на территории России снижается. Если в 2009 году курили 39,5 процента взрослого населения, то в 2020 году доля курильщиков составила 21,5 процента, а в 2021 году — 20,3 процента, рассказал он.

Мурашко объяснил, что снижение распространенности курения является результатом антитабачной политики, которая реализуется для сохранения здоровья жителей. Министр напомнил, что в России нельзя курить в общественных местах и на работе, запрещена продажа насвая, а также табачных изделий в образовательных, культурных, спортивных, медицинских и прочих учреждениях, кафе, ресторанах, барах и гостиницах.

Ранее адвокат Елена Кудерко предупредила о том, что за курение в местах общего пользования в многоквартирном доме россиянам грозит штраф до 1500 тысяч рублей. Юрист напомнила, что курение в общественных местах запрещено, чтобы защитить граждан от вредного воздействия табачного дыма. Речь идет, в том числе, о лифтах, лестничных площадках, чердаках и общих помещениях коммунальных квартир. Если факт курения докажут, нарушителю придется заплатить от 500 до 1500 рублей.

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Марина Совина
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