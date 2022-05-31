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Турция сообщила подробности будущего визита Лаврова

Турция сообщила, что визит главы МИД России Лаврова запланирован на 8 июня

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Будущий визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию запланирован на 8 июня. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

«Министр иностранных дел Лавров с военной делегацией прибудет в Турцию 8 июня», — сообщил подробности поездки министр. Он уточнил, что основными темами для обсуждений станут транспортировка зерна и открытие коридора безопасности в Черном море.

Ранее Чавушоглу заявил, что Анкара не намерена присоединяться к антироссийским экономическим санкциям. «Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают, и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — заявил он.

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Дмитрий Сотак
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