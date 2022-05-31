Людям во всем мире предрекли снижение реальных доходов

Аналитик Самиев счел инфляцию и безработицу причинами падения доходов людей по всему миру

Рост инфляции, безработицы, а также торможение реального уровня доходов станут причинами рекордного снижения уровня реальных доходов населения в мире, заявил «Ленте.ру» экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. Он добавил, что в большинстве стран снижение реальных доходов затронет, в первую очередь, беднейшие слои общества.

Ранее стало известно, что доходы немецких рабочих снижаются из-за стремительного роста потребительских цен. Реальная заработная плата в первом квартале упала уже на 1,8 процента, сообщило агентство Bloomberg. Самиев уверен, что такой же тренд ждет большинство стран мира.

Инфляция

«Первый фактор, который влияет на падение реальных доходов населения, это, конечно, инфляция, — считает Самиев. — В частности, то, как ведут себя цены на базовую потребительскую корзину и корзину усредненную, для среднего класса».

Дело в том, что инфляция очень по-разному ведет себя по отношению к разным группам потребителей, в этот раз сильнее всего она бьет по самой базовой корзине Павел Самиев экономист

Сильнее всего в большинстве стран дорожают базовые продукты питания, товары и услуги и коммунальные платежи, из чего можно сделать вывод о том, что наиболее критичным окажется падение реальных доходов у беднейших слоев общества. Но в России, как отметил аналитик, ситуация ровно противоположенная.

«В отличие почти от всех стран у нас продовольственная инфляция ниже, чем непродовольственная. Причем, для среднего класса она значительно выше, чем совсем для базового: там больше доля непродовольственных товаров и импорта. В совокупности это означает, что во всем мире удар придется на категории ниже среднего класса, на людей с низким уровнем обеспечения и на беднейшие группы. Острее всего это ощутят граждане стран Азии, Африки, Южной Америки», — подытожил Самиев.

В России, наоборот, эти слои испытывают меньшее давление инфляции, а сильнее всего пострадает средний класс Павел Самиев экономист

Безработица

Другим фактором, который повлияет на снижение реальных доходов, станет рост безработицы. Одно дело, когда реальная зарплата снижается по отношению к продуктовой корзине из-за роста цен, и совсем другое, когда в обществе растет доля людей, не имеющих зарплаты в принципе.

Доля безработных тоже начала расти быстро во всех странах Но все же этот фактор более значим для Европы и США, поскольку даже в текущих условиях ситуация с безработицей в России пока не так критична Павел Самиев экономист

Он объяснил, что, вопреки общему мнению, не так много россиян были заняты в компаниях, которые закрыли бизнес в России и уволили сотрудников. Большинство сохранили свои места или ушли в простой, но с сохранением заработной платы.

«Не так много компаний, которые полностью ушли, уволив всех сотрудников. Большинство — это дочерние компании крупных западных предприятий или совместные предприятия, франшизы, такие как "Макдоналдс" и "Икеа". И ситуация там совершенно другая, потому что они никого не увольняли. Дальше ситуация будет зависеть от того, получится ли перевести бизнес на новые рельсы к новым собственникам без потери рабочих мест. Пока же большинство компаний просто переходит к российским собственникам с сохранением сотрудников», — объяснил Самиев.

Ситуация в Европе несколько иная: там предприятия теряют конкурентоспособность и сокращают число занятых, уже начались объявления о банкротстве. Самиев уверен, что это только начало, а впереди нас ждет волна банкротств крупных западных компаний.

Пока многие пытаются оптимизироваться на фоне роста цен на энергоносители, логистических перебоев, но через какое-то время мы увидим более глобальные последствия. В первую очередь, это то, что средний и малый бизнесы попытаются снизить издержки за счет оптимизации сотрудников. Банкротства же ряда компаний приведут к резкому росту уровня безработицы Павел Самиев экономист

Он допустил, что то же может произойти и в России, но в меньшем масштабе. В первую очередь, пострадать могут отечественные предприятия, зависящие от поставок западных комплектующих или работающие на западный экспорт.

Торможение динамики доходов

«Наконец, третий фактор, который окажет свое влияние, — это торможение динамики доходов, — считает Самиев. — Одно дело, когда просто растут цены и снижаются реальные доходы, другое — когда в принципе нет роста зарплат и других источников дохода. Естественно, это усугубляет и первый фактор, связанный с инфляцией».

Как считает аналитик, номинальные доходы не будут расти ни в Штатах, ни в Европе, а при двузначной инфляции, рекородной за последние 40 лет, начнут падать.

«Итак, в Европе и США падение реальных доходов ощутят средний класс и классы ниже среднего, в Южной Америке, Азии и Африке — классы ниже среднего, в России — средний класс», — резюмировал экономист.