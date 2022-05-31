В ЛНР раскрыли подробности о подрыве емкости с химикатами в Северодонецке

Народная милиция ЛНР: емкость с химикатами в Северодонецке подорвали украинские военные

Цистерну с химикатами в Северодонецке в Луганской народной республике (ЛНР) подорвали отступающие украинские войска. Такие подробности раскрыл официальный представитель народной милиции республики, пишет РИА Новости.

Согласно заявлению, украинские военные «предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате "Азот" цистерну, предположительно, с азотной кислотой». В ведомстве отметили, что момент подрыва был рассчитан так, чтобы ветер направил отравленное облако в сторону населенных пунктов Рубежное и Кременная.

Ранее 31 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в Северодонецке подорвали емкость с азотной кислотой. По его словам, территория завода контролируется украинскими войсками.

Накануне власти Украины заявили об утечке аммиака в Донбассе. В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода «Тольятти — Одесса». Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, эта ветка не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но «аммиак из него сейчас вытекает сам по себе».