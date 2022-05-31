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В ЛНР заявили о подрыве емкости с химикатами в Северодонецке

Посол ЛНР Мирошник заявил, что в Северодонецке подорвали емкость с азотной кислотой
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что в Северодонецке подорвали емкость с азотной кислотой. Об этом сообщает РИА Новости.

«На химкомбинате "Азот" подорвали емкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота», — сказал дипломат.

По его словам, территория завода контролируется украинскими войсками.

Накануне власти Украины заявили об утечке аммиака в Донбассе. «В Бахмутском районе в результате боевых действий повреждена герметичность ветки аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Эта ветка не используется с 2014 года, задвижки закрыты, но аммиак из него сейчас вытекает сам по себе», — сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца российские войска заняли часть Запорожской, Херсонскую область и часть подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

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Алевтина Запольская
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