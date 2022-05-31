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Белорусский КГБ провел спецоперацию на Украине

Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ за освобождение белорусских граждан на Украине

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ) республики за спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

В сообщение сказано, что мероприятие было «под грифом "совершенно секретно"». «Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», — говорится в тексте.

Подробности обещают озвучить вечером 31 мая по белорусскому телевидению.

Ранее Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении. «К сожалению, открылось новое направление, как это у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание», — заявил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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