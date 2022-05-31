Белорусский КГБ провел спецоперацию на Украине

Лукашенко вручил награды сотрудникам КГБ за освобождение белорусских граждан на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ) республики за спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

В сообщение сказано, что мероприятие было «под грифом "совершенно секретно"». «Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», — говорится в тексте.

Подробности обещают озвучить вечером 31 мая по белорусскому телевидению.

Ранее Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении. «К сожалению, открылось новое направление, как это у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание», — заявил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.