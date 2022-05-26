Лукашенко поручил создать оперативное командование на украинском направлении

Президент Белоруссии Лукашенко поручил создать южное оперативное командование ВС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать в вооруженных силах оперативное командование на украинском направлении. Видео его выступления на совещании в министерстве обороны опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Военное давление на нас будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине. К сожалению, открылось новое направление, как это у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание», — сказал Лукашенко.

По его словам, министр обороны ранее предлагал открыть еще одно оперативное командование на южном фланге. «Время так динамично и быстро подтолкнуло нас к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление. Вместе с западным, северо-западным, будет и южное крыло», — добавил Лукашенко.

Ранее он заявил, что Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией по замыслу США. Из-за этой борьбы Белоруссия столкнется с беспрецедентным военным давлением.