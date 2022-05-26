Лукашенко заявил о глобальном противостоянии НАТО и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о глобальном противостоянии НАТО и России, которое началось по замыслу США. Видео его выступления на совещании в министерстве обороны опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«По замыслу Америки, Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией», — сказал Лукашенко.
По его словам, в этих условиях Белоруссия столкнется с беспрецедентным и длительным давлением, в том числе военным.
«Я уже несколько лет назад об этом говорил: наша беда в том, что Господь нас расположил в центре Евразии, европейского континента. И что бы здесь не происходило, всегда на территории Беларуси сталкиваются интересы, основные интересы крупных игроков», — отметил Лукашенко.
Он добавил, что пока противостояние идет «без горячей войны».
Ранее Лукашенко заявил, что НАТО, проводя масштабные учения в Восточной Европе, проводит разведку нового театра военных действий.