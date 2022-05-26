Лукашенко заявил, что НАТО по замыслу США вступило в глобальное противостояние с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о глобальном противостоянии НАТО и России, которое началось по замыслу США. Видео его выступления на совещании в министерстве обороны опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«По замыслу Америки, Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией», — сказал Лукашенко.

По его словам, в этих условиях Белоруссия столкнется с беспрецедентным и длительным давлением, в том числе военным.

«Я уже несколько лет назад об этом говорил: наша беда в том, что Господь нас расположил в центре Евразии, европейского континента. И что бы здесь не происходило, всегда на территории Беларуси сталкиваются интересы, основные интересы крупных игроков», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что пока противостояние идет «без горячей войны».

Ранее Лукашенко заявил, что НАТО, проводя масштабные учения в Восточной Европе, проводит разведку нового театра военных действий.