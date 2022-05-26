Президент Лукашенко заявил, что Белоруссии грозит столкновение с беспрецедентным давлением

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек Минску столкновение с беспрецедентным давлением извне. Об этом он заявил на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности, цитирует РИА Новости.

«Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что НАТО, проводя масштабные учения в Восточной Европе, по сути развертывает новый театр военных действий. Таким образом, считает он, альянс осваивает рубежи для последующего удара, который грозит России и Белоруссии.

Он также указывал на то, что Польша и НАТО якобы строят планы по «расчленению» Украины и хотят забрать западную ее часть. По его мнению, такие же планы у альянса есть и по поводу западной Белоруссии.