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Лукашенко предрек Минску столкновение с беспрецедентным давлением

Президент Лукашенко заявил, что Белоруссии грозит столкновение с беспрецедентным давлением

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек Минску столкновение с беспрецедентным давлением извне. Об этом он заявил на совещании в министерстве обороны по вопросам обеспечения военной безопасности, цитирует РИА Новости.

«Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что НАТО, проводя масштабные учения в Восточной Европе, по сути развертывает новый театр военных действий. Таким образом, считает он, альянс осваивает рубежи для последующего удара, который грозит России и Белоруссии.

Он также указывал на то, что Польша и НАТО якобы строят планы по «расчленению» Украины и хотят забрать западную ее часть. По его мнению, такие же планы у альянса есть и по поводу западной Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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