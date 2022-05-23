Президент Белоруссии Лукашенко обвинил Запад в желании расчленить Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в желании расчленить Украину. Об этом он заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Нас, да и вас это должно беспокоить, что они уже делают шаги (политики) к тому, чтобы расчленить Украину», — сказал Лукашенко.

По его словам, «поляки и натовцы» готовы «забрать» Западную Украину. «Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия по западной Беларуси. Поэтому мы ухо в остро держим, — продолжил Лукашенко. — Еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины».

Ранее Лукашенко написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором заявил, что вооруженный конфликт на Украине и западные санкции в отношении России «несут миру свои разрушительные последствия».

24 февраля Путин начал специальную военную операцию на территории Украины.