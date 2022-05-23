Лукашенко написал письмо генсеку ООН

Лукашенко передал послание генсеку ООН Антониу Гутерришу

Президент Белоруссии написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Послание генсеку передал постпред республики при ООН Валентин Рыбаков, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко пишет, что Белоруссия последовательно выступает за укрепление региональной и глобальной безопасности и была первым государством, отказавшимся от ядерного оружия. Минск выступал против расширения НАТО, «которая утратила свою оборонительную природу после распада Организации Варшавского договора», и предлагал возобновить «широкий международный диалог по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества в Европе ("Хельсинки-2")».

«К сожалению, в принципиальном смысле мы не были услышаны. Архитектура безопасности в Европе дала сбой. Нежелание западных стран работать над укреплением единой и неделимой безопасности, неуважение ими законных интересов и игнорирование озабоченностей других партнеров, прежде всего России, вылились сначала в торгово-экономические и информационные войны, а затем спровоцировали горячий конфликт на территории Украины», — утверждает Лукашенко.

По его словам, Белоруссия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации. «Мы — не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях», — заявил Лукашенко.

По его мнению, конфликт на Украине и западные санкции в отношении России «несут миру свои разрушительные последствия». Лукашенко призвал все страны объединиться и не допустить перерастания конфликта в мировую войну. Для этого нужно воздержаться от поставок вооружений, информационной войны, поощрения дискриминации и направления наемников, считает Лукашенко.

Он призвал Гутерриша занять «действительно стратегическую миротворческую позицию». «Мы ждем от Вас содержательных контактов со всеми вовлеченными в конфликт сторонами. Ведь если говорить откровенно, то в мире все прекрасно понимают, что против России на территории Украины руками украинских солдат и "до последнего украинца" воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире», — добавил Лукашенко.