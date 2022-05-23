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Лукашенко написал письмо генсеку ООН

Лукашенко передал послание генсеку ООН Антониу Гутерришу

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Президент Белоруссии написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Послание генсеку передал постпред республики при ООН Валентин Рыбаков, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко пишет, что Белоруссия последовательно выступает за укрепление региональной и глобальной безопасности и была первым государством, отказавшимся от ядерного оружия. Минск выступал против расширения НАТО, «которая утратила свою оборонительную природу после распада Организации Варшавского договора», и предлагал возобновить «широкий международный диалог по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества в Европе ("Хельсинки-2")».

«К сожалению, в принципиальном смысле мы не были услышаны. Архитектура безопасности в Европе дала сбой. Нежелание западных стран работать над укреплением единой и неделимой безопасности, неуважение ими законных интересов и игнорирование озабоченностей других партнеров, прежде всего России, вылились сначала в торгово-экономические и информационные войны, а затем спровоцировали горячий конфликт на территории Украины», — утверждает Лукашенко.

По его словам, Белоруссия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации. «Мы — не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях», — заявил Лукашенко.

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По его мнению, конфликт на Украине и западные санкции в отношении России «несут миру свои разрушительные последствия». Лукашенко призвал все страны объединиться и не допустить перерастания конфликта в мировую войну. Для этого нужно воздержаться от поставок вооружений, информационной войны, поощрения дискриминации и направления наемников, считает Лукашенко.

Он призвал Гутерриша занять «действительно стратегическую миротворческую позицию». «Мы ждем от Вас содержательных контактов со всеми вовлеченными в конфликт сторонами. Ведь если говорить откровенно, то в мире все прекрасно понимают, что против России на территории Украины руками украинских солдат и "до последнего украинца" воюют силы, претендующие на единоличное лидерство в глобализованном мире», — добавил Лукашенко.

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София Сарджвеладзе
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