Медведев назвал адресата антироссийских санкций

Зампред СБ Медведев заявил, что западные санкции направлены против народа России

Западные санкции направлены именно против народа России. Их адресата назвал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Telegram.

«Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем её жителям. Ненависть к нашей культуре», — подчеркнул политик. Отсюда, продолжил он, ненависть к религии, желание «разгромить» Русскую православную церковь, а также ввести санкции в отношении ее патриарха.