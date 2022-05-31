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Медведев назвал адресата антироссийских санкций

Зампред СБ Медведев заявил, что западные санкции направлены против народа России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Западные санкции направлены именно против народа России. Их адресата назвал заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев в Telegram.

«Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России — к русским, ко всем её жителям. Ненависть к нашей культуре», — подчеркнул политик. Отсюда, продолжил он, ненависть к религии, желание «разгромить» Русскую православную церковь, а также ввести санкции в отношении ее патриарха.

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Сергей Истомин
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