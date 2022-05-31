The Sun: после секса в организме мужчин вырабатываются отвечающие за ясную голову гормоны

Британские врачи объяснили пользу секса для мужчин в принятии важных решений. Эксперты обосновали это тем, что после интимной близости в организме вырабатываются гормоны, отвечающие за ясную голову и четкое мышление, говорится в статье издания The Sun.

Автор материала, ссылаясь на исследование доктора Пиппы Мерфи, рассказал, что во время секса вырабатывается окситоцин, дофамин и эндорфины.

«Все они помогают чувствовать себя хорошо, более сосредоточенно и уравновешенно, а также позволяют сблизиться партнером, — пояснила в своей работе Мерфи. — Кроме того, уровень кортизола (гормона стресса) снижается, что доказывает, чем больше секса — тем меньше стресса».

Эксперт уверена: секс устраняет отвлекающие факторы и помогает приобрести ясную голову и избавиться от тумана в мыслях.

Ранее уролог Джамин Брамбхатт в беседе с Men's Health отметил, что тело и разум имеют специфическую реакцию после секса. По его словам, некоторые мужчины чувствуют себя расслабленными и засыпают после оргазма, а другие чувствуют себя вдохновленными и готовыми к активной работе.

«Исследования МРТ показали повышенную активность лимбической системы, эмоционального центра в мозгу перед сексом. В этой части мозга есть области, ответственные за память, страх, агрессию и другие эмоции, — пояснил Брамбхатт. — Затем после секса уровень дофамина падает, а пролактин повышается. Это изменение в гормонах, по-видимому, является причиной ясности ума и сознания после эякуляции».

Эксперты отмечают, что у мужчин и у женщин секс и удовлетворение в спальне могут повысить активность мозга.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук рассказал, какие казусы случаются из-за повышающих сексуальное желание продуктов.

