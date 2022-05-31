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Минобороны показало кадры стрельбы артиллерии ВДВ по позициям ВСУ

Минобороны показало кадры стрельбы артиллерии ВДВ по огневым позициям минометов ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры работы боевых артиллерийских подразделений ВДВ. Видеозаписью ведомство поделилось с журналистами, ее публикует ТАСС.

В ведомстве уточнили, что подразделения ВДВ уничтожили огневые позиции минометчиков, военную технику, а также оборонительные сооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Артиллерийская батарея 122-мм гаубиц Д-30 заняла огневую позицию сходу и нанесла удар по выявленной огневой позиции минометов ВСУ», — сообщили в министерстве.

Накануне оборонное ведомство представило кадры ударов штурмовиков Су-25 по украинским объектам. Российские самолеты нанесли удары ракетами по замаскированным укрепленным позициям, технике и вооружению подразделений ВСУ.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 26 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Украины принятия ее требований и осознания реально сложившейся ситуации.

Анастасия Шейкина
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