В Мордовии запустили новый турмашрут «Зов Торамы»

Правительство Мордовии: в республике запустили двухдневный турмаршрут «Зов Торамы»

В Мордовии запустили новый национальный туристический маршрут «Зов Торамы». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Двухдневная экскурсия включает знакомство гостей республики и местных жителей с самобытностью самого многочисленного финно-угорского народа России — мордвы. Участники турмаршрута смогут посетить древнее село Подлесная Тавла и музей тавлинской деревянной игрушки, Макаровский Иоанно-Богословский мужской монастырь, кафедральный собор Феодора Ушакова, музей изобразительных искусств имени Эрьзи и стадионом «Мордовия Арена».

Кроме того, программа «Зов Торамы» нацелена на приобщение туристов к национальной и современной кухням, а также на знакомство с процессом изготовления старинного музыкального инструмента торамы, давшей название маршруту.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области прошел 2-й фестиваль национального кино народов, проживающих на территории регионов Поволжья. В программе были представлены фильмы на языках народов Татарстана, Чувашии и Мордовии.