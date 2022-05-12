В Ульяновской области покажут фильмы на языках народов Поволжья

В Ульяновской области пройдет фестиваль кино на языках народов Поволжья

В Ульяновской области пройдет 2-й фестиваль национального кино народов, проживающих на территории регионов Поволжья. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отмечается, в программе будут представлены фильмы на языках народов Татарстана, Чувашии и Мордовии. Также зрители смогут увидеть картины, снятые национальными киностудиями Приволжского федерального округа.

Фестиваль откроется 25 мая. На церемонии перед посетителями выступит актер, режиссер и певец Андрей Анкудинов, который представит программу «И смех, и слезы, и кино», включающую в себя шутки, пародии и песни из фильмов. 27 мая в рамках мероприятия состоится концерт эрзянского певца и композитора Бакича Видяя, а также показ эрзянского фильма «Азор» («Хозяин») режиссера Виктора Чичайкина.

Уточняется, что проходить кинопоказы будут в тех районах области, где проживают представители поволжских народов.

