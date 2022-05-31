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Россиянина и молдаванина отправили в колонию за торговлю мефедроном

Под Брянском осудили молдаванина и россиянина, продававших мефедрон в Москве и Подмосковье

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Брянской области молдаванина и россиянина, из нарколаборатории которых в 2021 году полицейские изъяли 70 килограммов мефедрона стоимостью около 17 миллионов рублей, осудили на девять и 11 лет колонии строгого режима соответственно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Кроме того, иностранца оштрафовали на 300 тысяч рублей, а уроженца города Дятькова — на 400 тысяч. Их признали виновными в незаконном производстве наркотиков, хранении перекурсоров, хищении наркотических средств и покушении на их незаконный сбыт.

По данным следствия, злоумышленники купили дом в деревне в Трубчевском районе и оборудовали там подпольную лабораторию. Наркоторговцы продавали мефедрон партиями по 1-5 килограммов через закладки в Москве и Подмосковье.

Уголовное дело в отношении двух других членов орггруппы сейчас рассматривается в суде.

Ранее сообщалось, что под Челябинском 24-летний россиянин пытался забросить наркотики в ИК-10 с помощью арбалета.

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Елизавета Новикова
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